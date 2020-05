Μετά από 323 ημέρες απεργίας πείνας έφυγε από τη ζωή ο Ιμπραήμ Γκιοκτσέκ, αγωνιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλος του τουρικού συγκροτήματος Grup Yorum.

Ο Γκιοκτσέκ είχε ξεκινήσει απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενος για τον αυταρχισμό της κυβέρνησης Ερντογάν, τις διώξεις και τις φυλακίσεις μελών του συγκροτήματός τους και αιτούμενος την απελευθέρωση των μελών του Grup Yorum και την άρση απαγόρευσης διεξαγωγής των συναυλιών του.

After resisting for 323 days to play his guitar freely, Ibrahim Gökçek has died. pic.twitter.com/f0cWcpmiG8

«Η αντίστασή μας πέτυχε μια πολιτική νίκη. Όλος ο κόσμος άκουσε για την αντίστασή μας. Ελπίζουμε ότι η αίτηση για άδεια της πραγματοποίησης των συναυλιών μας (οι οποίες είχαν απαγορευτεί από την τουρκική κυβέρνηση), θα έχουν θετική κατάληξη», δήλωσε το συγκρότημα κατά την κατάθεση της αίτησης.

Το τουρκικό κράτος τελικά έδωσε άδεια στο συγκρότημα για συναυλία στην Κωνσταντινούπολη και ο Τούρκος μπασίστας σταμάτησε την απεργία πείνας. Ωστόσο, το σώμα του δεν άντεξε κι ο ίδιος υπέκυψε.

"We pay a huge price to live humanly" says Ibrahim.



Today he paid the biggest price with his life, fighting for his values, for freedom. pic.twitter.com/1PFjIGTKCF