Εκατοντάδες άνθρωποι στη Νέα Υόρκη συγκεντρώθηκαν για την κηδεία ραβίνου που έχασε τη ζωή του από τον κορωνοϊό, γεγονός που προκάλεσε τη σφοδρή αντίδραση του δημάρχου Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Με διαδοχικές αναρτήσεις στο Τwitter ο Ντε Μπλάζιο καταδίκασε τη μεγάλη συγκέντρωση, την οποία ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ προειδοποίησε τόσο την εβραϊκή όσο και άλλες κοινότητες της πόλης ότι οποιαδήποτε παράβαση των οδηγιών προστασίας από τον κορωνοϊό μπορεί να οδηγήσει σε συλλήψεις. Όμως, η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση της εβραϊκής κοινότητας.

«Κάτι εντελώς απαράδεκτο συνέβη στο Γουίλιαμσμπουργκ απόψε. Μια μεγάλη συγκέντρωση για κηδεία εν μέσω αυτής της πανδημίας. Όταν το έμαθα πήγα εκεί ο ίδιος για να σιγουρευτώ ότι το πλήθος θα διαλυθεί. Αυτό που είδα δεν θα γίνει ανεκτό όσο δίνουμε μάχη με τον κορωνοϊό», έγραψε στο Twitter ο Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Tipster says this is the Williamsburg funeral today of Rabbi Chaim Mertz who died from COVID-19 pic.twitter.com/wsTvCrlzpb