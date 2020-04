Το ποσό των 500 χιλ. δολ. προσφέρουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού σε μετανάστες και πρόσφυγες.

Όπως έκανε γνωστό, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Αμερικανός Πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάϊατ, «οι ΗΠΑ προσφέρουν το ποσό των 500.000 δολ. ως ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να υποστηρίξουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης του COVID-19 για μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα».

Η ανθρωπιστική αυτή βοήθεια δίνεται ως μέσο ενίσχυσης όχι μόνο στην Ελλάδας αλλά και σε άλλες χώρες του κόσμου.

«Αυτή η νέα βοήθεια βασίζεται στην αρχή της αμερικανικής υποστήριξης για την Ελλάδα, η οποία ανέρχεται συνολικά σε περισσότερα από 202 εκατ. δολ. συνολική βοήθεια από τις ΗΠΑ τα τελευταία 20 χρόνια, συμπεριλαμβανομένων περίπου 1,8 εκατ. δολαρίων σε υγειονομική βοήθεια, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η αμερικανική ανακοίνωση για την Ελλάδα.

Σχολιάζοντας στην ανάρτησή του ο κ. Πάϊατ, διαβεβαίωσε πως «Οι ΗΠΑ θα σταθούν δίπλα στην Ελλάδα καθώς μαζί αντιμετωπίζουμε αυτή την παγκόσμια κρίση».

