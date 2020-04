Η βασίλισσα Ελισάβετ, με νέο μήνυμά της μέσα σε λίγες ημέρες, επιχείρησε να δώσει κουράγιο στους Βρετανούς λέγοντας «Ο κορωνοϊός δεν θα μας νικήσει».

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η βασίλισσα Ελισάβετ απευθύνει ηχογραφημένο μήνυμα για το Πάσχα, το οποίο αναγνώρισε ότι φέτος είναι διαφορετικό, όμως τόνισε «μένοντας μακριά, κρατούμε τους άλλους ασφαλείς». Στη Βρετανία οι νεκροί από τον κορωνοϊό ανέρχονται σε 9.875, καθώς σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση καταγράφηκαν 917 θάνατοι τις προηγούμενες 24 ώρες.



«Το Πάσχα δεν ακυρώνεται», είπε η 93χρονη και υπογράμμισε ότι το μήνυμα της νέας ελπίδας είναι πιο αναγκαίο από ποτέ. «Πολλές θρησκείες έχουν γιορτές που γιορτάζουν τη νίκη του φωτός επί του σκότους», ανέφερε στο μήνυμά της, το οποίο φέρεται να επέλεξε να δημοσιοποιήσει σήμερα, προκειμένου να μην επισκιάσει τα μηνύματα των θρησκευτικών ηγετών, σύμφωνα με τον Guardian. Πριν από μία εβδομάδα η Ελισάβετ είχε απευθύνει διάγγελμα για τον κορωνοϊό.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT