Μετά από 288 ημέρες απεργίας πείνας έφυγε από τη ζωή η αγωνίστρια Helin Bolek, μέλος του συγκροτήματος Grup Yorum.

Η τραγουδίστρια από την Τουρκία Helin Bolek, μαζί με το επίσης μέλος του συγκροτήματος, Ibrahim Gökçek, είχαν ξεκινήσει απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενοι για τον αυταρχισμό της κυβέρνησης Ερντογάν, τις διώξεις και τις φυλακίσεις μελών του συγκροτήματός τους.

Μάλιστα, στις 11 Μαρτίου, αστυνομικές δυνάμεις είχαν εισβάλλει στο σπίτι των δύο απεργών πείνας στην Κωνσταντινούπολη, συλλαμβάνοντάς τους, με στόχο να τους μεταφέρουν σε νοσοκομείο για αναγκαστική σίτιση.

Οι Gökçek και Bolek έφτασαν να ζυγίζουν κάτω από 40 κιλά.

«Είτε εκείνη θα πέθαινε, είτε εγώ, τίποτα περισσότερο από αυτό. Τώρα εκείνη είναι νεκρή και σε λίγο θα πεθάνω κι εγώ. Ικανοποιήθηκες; Ό,τι κι αν κάνεις, η νίκη θα είναι δική μας, η νίκη θα είναι του Grup Yorum» τόνισε ο Gökçek.

İbrahim Gökçek, also on hunger strike, says:



"Either she was going to die or I was, nothing more than that. She's dead, now I'm going to die. Are you satisfied?"



"Whatever you do, victory will be ours, it will be Grup Yorum's. We will win."pic.twitter.com/fRNdmNzb3x