Η Super PAC, ένας από τους χορηγούς της εκλογικής εκστρατείας του Τζο Μπάιντεν, κυκλοφόρησε μια διαφήμιση, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ πολεμά με νύχια και με δόντια. Και αφορά την αντίδρασή του στον κορωνοϊό.

Το βίντεο αντιπαραβάλει μια σειρά δηλώσεων του Αμερικανού προέδρου να υποβαθμίζει την σοβαρότητα της πανδημίας δίπλα σε έναν πίνακα που δείχνει τον αυξανόμενο αριθμό κρουσμάτων κορωνοϊού στις ΗΠΑ. Στο τέλος του κλιπ, ο Τραμπ ακούγεται να αρνείται να αναλάβει την ευθύνη για την έλλειψη ελέγχων στις ΗΠΑ (σχόλια που έκανε στις 13 Μαρτίου στη διάρκεια συνέντευξης τύπου), πριν εμφανιστεί το μήνυμα: «Η Αμερική χρειάζεται έναν ηγέτη που μπορούμε να εμπιστευθούμε».

