Εκατομμύρια πολίτες στη Βραζιλία εξέφρασαν την οργή τους για το χειρισμό της πανδημίας του κορωναϊού από τον Πρόεδρο Μπολσονάρου, χτυπώντας κατσαρόλες και τηγάνια στα μπαλκόνια τους.

Εκατομμύρια διαδηλωτές στις πόλεις Σάο Πάολο και Ρίο ντε Τζανέιρο εμφανίστηκαν στα παράθυρα την Τετάρτη το βράδυ καλώντας τον πρόεδρο να παραιτηθεί. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη διαμαρτυρία κατά της κυβέρνησης μέχρι σήμερα.

#Brazil : In Paulista Avenue, one of the most important avenues in #SãoPaulo , people bang pots today in protest against the far-right president Bolsonaro. #ForaBolsonaro #panelaco18M #BolsonaroAcabou pic.twitter.com/xHTgHtz66V

Μέχρι τώρα, υπάρχουν πάνω από 500 κρούσματα στη Βραζιλία, συμπεριλαμβανομένων δύο υπουργών της κυβέρνησης και τέσσερις άνθρωποι έχουν πεθάνει.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος προηγουμένως χαρακτήριζε τα μέτρα που ελήφθησαν κατά του νέου κορωναϊού «υστερία», έχει επικριθεί για την αντίδρασή του στο θανατηφόρο ξέσπασμα. Ο πρόεδρος έχει εξεταστεί για τον ιό δύο φορές, αλλά είπε πως και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Ωστόσο, 14 άτομα που ταξίδεψαν μαζί του στη Φλόριντα για να συναντήσουν τον Πρόεδρο Τραμπ αποδείχθηκε πως ήταν θετικά.

All over Brazil right now people are banging pots and pans out of there windows, yelling, flashing lights off and on, etc in protest of Bolsonaro. ✊🏻 https://t.co/NxphzZu1bm