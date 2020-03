Ένα ενυδρείο στο Σικάγο άφησε τους πιγκουίνους του να περιφέρονται ελεύθεροι καθώς εδώ και ημέρες έχει κλείσει για το κοινό λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού.

«Παρόλο που αυτή μπορεί να είναι μια περίεργη περίοδος για εμάς, αυτές οι μέρες είναι φυσιολογικές για τα ζώα μας», ανέφερε το Shedd Aquarium, που δημοσίευσε στα social media διάφορα βίντεο από τους περιπλανώμενους πιγκουίνους «και το ταξίδι τους να γνωρίσουν άλλα ζώα».

Για παράδειγμα, ένας πιγκουίνος που ονομάζεται Wellington αποφάσισε να επισκεφτεί τα ψάρια του «Amazon Rising» ενώ ένας άλλος ονόματι Monte έκανε μια στάση στο «Polar Play Zone» για να δει από κοντά μερικά δελφίνια.

Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020





Το Shedd Aquarium σημείωσε πως μερικά από τα υπόλοιπα ζώα «έδειξαν επίσης ενδιαφέρον για τους ασυνήθιστους επισκέπτες τους».

Οι πιγκουίνοι Edward και Annie έκαναν παρέα τις βόλτες τους, καθότι ζευγάρι οπότε κυκλοφορούν παντού μαζί. «Κάθε άνοιξη είναι η περίοδος που φτιάχνουν την φωλιά τους και αυτή η χρονιά δεν διαφέρει! Την επόμενη εβδομάδα, οι πιγκουίνοι, ανάμεσά τους οι Edward και Annie, θα ξεκινήσουν να φτιάχνουν τις φωλιές τους», ανέφερε το ενυδρείο.

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) 👇 pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Penguins like Edward and Annie will begin to build their nests next week. Join us digitally for nesting coverage! In the meantime, we will be sharing lots of different animal updates (and yes, Wellington will return!) 🐧👀 (2/3) pic.twitter.com/eCYKOwdOMz — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020





Το Shedd Aquarium εξήγησε επίσης πώς οι υπάλληλοι συνεχίζουν να φροντίζουν τα ζώα αυτήν την δύσκολη περίοδο. «Παρόλο που είναι περίεργο για όλους εμάς, είναι μια κανονική μέρα για τους πιγκουίνους και τα υπόλοιπα ζώα μας. Οι φροντιστές μας τούς δίνουν συνεχώς νέες δραστηριότητες, εμπειρίες, τροφή και διάφορα άλλα που επιτρέπουν στα ζώα να εκφράζουν την φυσική συμπεριφορά τους», εξήγησαν.



It's a #StPatricksDay penguin party! 💚🐧 While we can't go out & party, the animals can! Our caretakers are committed to providing enriching activities (like edible shamrocks) for the animals with or without guests here to see it. Check in throughout the day to see more! pic.twitter.com/Xz1bXd2zk0 — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 17, 2020