Μέχρι πριν λίγες μέρες, η Ρώμη ήταν γεμάτη κόσμο στους δρόμους και συχνά οι ουρές για μια επίσκεψη στα μνημεία αδιανόητες, αλλά ο κοροναϊός άλλαξε τα πάντα.

Καθώς η Ιταλία έγινε η πιο πληγείσα από τον ιό χώρα εκτός από την Κίνα, η Ρώμη, αλλά και το Μιλάνο, αδειάζουν και οι δρόμοι δεν θυμίζουν σε τίποτα την καθημερινότητα στις πόλεις αυτές.

Ρεπόρτερ, αλλά και κάτοικοι, καταγράφουν τις πρωτόγνωρες εικόνες με τα εμβληματικά μνημεία να είναι σχεδόν άδεια. Στο Πάνθεον δεν υπάρχουν ουρές και στη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι ο κόσμος είναι λιγοστός. Όσοι έχουν γνωρίσει τη Ρώμη ως την πόλη με τους εκατομμύρια επισκέπτες, δηλώνουν πως δεν την έχουν δει ποτέ έτσι.

Upsetting to see my country under so much pressure fighting against #coronavirus. This is piazza di Spagna in Rome, never seen it so empty. Keep going, it will get better soon! pic.twitter.com/quRyqon3ov