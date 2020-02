Οι εκλογές στην Ιρλανδία έφεραν αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, αναδεικνύοντας το Σιν Φέιν δεύτερο κόμμα στην κάτω βουλή.

Στο περιθώριο των αποτελεσμάτων, ένα τρυφερό στιγμιότυπο συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των τοπικών μέσων, καθώς ο βουλευτής Ρόντερικ Ο'Γκόρμαν, γιόρτασε την εκλογή του φιλώντας στο στόμα τον σύντροφό του, Ρέι Χίλι, μπροστά στον φακό του καναλιού RTE.

Brilliant scenes here as @rodericogorman of the @greenparty_ie takes the fourth seat and celebrates with his partner Ray. He was the first candidate here this morning, since before the boxes opened. #DublinWest #GE2020 #GeneralElection2020 pic.twitter.com/02vwYzfIsN

Η εικόνα έκανε τον γύρο της χώρας και σχολιάστηκε θετικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς λίγοι πολιτικοί στη χώρα έχουν δηλώσει ανοικτά γκέι.

This is the FIRST man I ever canvassed for and the only person I canvassed for in every election since I joined 12 years ago so I like to take this time to say

IT ABOUT TIME !! @rodericogorman #ge2020 pic.twitter.com/NxtYLt7YdK