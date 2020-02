Με τη «συνδρομή» της καταιγίδας Κιάρα ένα Boeing 747-436 της British Airways που πετούσε από τη Νέα Υόρκη στο Λονδίνο κατέρριψε το ρεκόρ της γρηγορότερης υποηχητικής διατλαντικής πτήσης.

Σύμφωνα με το FlightRadar24, μία σελίδα που συλλέγει δεδομένα αεροπορικών μεταφορών, η πτήση 112 της British Airways ήταν η πιο γρήγορη υποηχητική πτήση στην ιστορία, καθώς το Boeing 747-436 διένυσε την απόσταση σε 4 ώρες και 56 λεπτά, αντί για 6 ώρες και 55 λεπτά που είναι η κανονική διάρκεια της συγκεκριμένης πτήσης. Σύμφωνα πάντα με το FlightRadar24 το αεροπλάνο ανέπτυξε ταχύτητες που άγγιξαν τα 835 μίλια την ώρα (1.327 χιλιόμετρα ανά ώρα), καταρρίπτοντας με αυτόν τον τρόπο το προηγούμενο ρεκόρ των 5 ωρών και 13 λεπτών.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh