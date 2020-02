Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 157 τραυματίστηκαν, όταν το αεροπλάνο της Pegasus Airlines βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης, στην Κωνσταντινούπολη.

Το Boeing, που επιχειρούσε προσγείωση στο αεροδρόμιο Sabiha Gokcen εν μέσω σφοδρής βροχόπτωσης και ισχυρών ανέμων, γλίστρησε από τον διάδρομο και και κατέληξε σε χαντάκι, με αποτέλεσμα να κοπεί σε 3 κομμάτια.

«Μέχρι τώρα 157 τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Ένας άνθρωπος πέθανε», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της Τουρκίας. Στο αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από τη Σμύρνη, επέβαιναν 177 άνθρωποι, ανάμεσά τους 12 παιδιά και το 6μελές πλήρωμα.

«Το αεροσκάφος δεν μπορούσε να κρατηθεί στον διάδρομο προσγείωσης εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών και γλίστρησε για περίπου 50-60 μέτρα», δήλωσε ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Αλί Γερλικαγιά, ενώ πολύωρη ήταν η επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών, καθώς κάποιοι από αυτούς είχαν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια.

Το DHA μετέδωσε βίντεο από τη στιγμή που το αεροπλάνο βγαίνει εκτός διαδρόμου προσγείωσης

