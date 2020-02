Τουλάχιστον 120 είναι οι τραυματίες, μετά το αεροπορικό ατύχημα στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες. Το αεροπλάνο βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης και κόπηκε στα τρία.

Το αεροπλάνο της Pegasus Airlines, ένα Boeing 737-800 είχε απογειωθεί από τη Σμύρνη και επιχειρούσε προσγείωση, στο αεροδρόμιο Sabiha Gokcen της Κωνσταντινούπολης. Εκείνη τη στιγμή υπήρχε σφοδρή βροχόπτωση και ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Δύο αεροσκάφη δεν είχαν καταφέρει να προσγειωθούν στο ίδιο αεροδρόμιο, νωρίτερα, εξαιτίας του αέρα.

Πιθανόν εξαιτίας της ολισθηρότητας του διαδρόμου προσγείωσης, το αεροπλάνο βγήκε από αυτόν και έπεσε σε χαντάκι, με συνέπεια να κοπεί στα τρία. Το μπροστινό μέρος της ατράκτου, που περιλαμβάνει το πιλοτήριο και τις πρώτες σειρές των επιβατών, αποκόπηκε από το υπόλοιπο αεροσκάφος. Μια δεύτερη ρωγμή είναι ορατή στο πίσω μέρος του αεροσκάφους, που περιλαμβάνει τις 10 τελευταίες σειρές και την ουρά του.

Η στιγμή της προσγείωσης

Το τουρκικό DHA μετέδωσε βίντεο το οποίο καταγράφει τη στιγμή που το αεροσκάφος βγαίνει εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Footage emerged from the moment the Turkish plane skids off the runway in Istanbul’s Sabiha Gökçen airport with dozens of passengers on board, seconds before breaking into pieces. pic.twitter.com/7rT3ZtZgCf #Pegasus #Turkey