Ατύχημα με αεροσκάφος που βγήκε εκτός διαδρόμου προσγείωσης, σημειώθηκε νωρίτερα στο διεθνές αεροδρόμιο Sabiha Gokcen της Κωνσταντινούπολης.

Κατά την προσγείωσή του το Boeing 737 της Pegasus Airlines που ερχόταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωμάτινη περιοχή, κοντά στο διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης.

No injuries reported after Pegasus Airlines passenger plane skids of runway at Istanbul's Sabiha Gokcen Airport pic.twitter.com/dHKSS8sEJE