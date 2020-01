Την συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν επιβεβαίωσε το Πεντάγωνο τη Δευτέρα.



Ειδικότερα, το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε τη συντριβή του στρατιωτικού αεροσκάφους στο Αφγανιστάν, δηλώνοντας ωστόσο ότι δεν έχει «καμιά ένδειξη πως το αεροπλάνο καταρρίφθηκε από εχθρικά πυρά», παρά τους ισχυρισμούς των Ταλιμπάν ότι «το κατέρριψαν».

«Αμερικανικό βομβαρδιστικό E-11A συνετρίβη σήμερα στην επαρχία Γάζνι, στο Αφγανιστάν», έγραψε στο Twitter ο εκπρόσωπος των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανιστάν συνταγματάρχης Σόνι Λέγκετ.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available.