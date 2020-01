Στη δημοσιότητα ήρθε ένα ηχητικό ντοκουμέντο, στο οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά να απομακρυνθεί από το πόστο της η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Μαρί Γιοβάνοβιτς.



«Ξεφορτωθείτε την!», ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ένα δείπνο με επιχειρηματίες, στην Ουάσινγκτον. Το ντοκουμέντο αυτό- που ήρθε τώρα στο φως της δημοσιότητας- είναι από τον Απρίλιο του 2018. Η Γιοβάνοβιτς τελικά ανακλήθηκε από την Ουκρανία τον Μάιο του 2019. Η έμπειρη διπλωμάτης κατέθεσε στην έρευνα για την παραπομπή του Τραμπ.

Ο δικηγόρος του επιχειρηματία Λεβ Πάρνας, που ήταν στο δείπνο, έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο. Ο Τραμπ επιμένει ότι δεν γνωρίζει τον Πάρνας, ο οποίος εργαζόταν για τον προσωπικό δικηγόρο του προέδρου, τον Ρούντολφ Τζουλιάνι. Ο επιχειρηματίας, ένας από αυτούς που στηρίζουν οικονομικά το ρεπουμπλικανικό κόμμα, υποστηρίζει ότι πήγε στην Ουκρανία για να ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους, εκ μέρους του Τραμπ και του Τζουλιάνι.

"Get rid of her!"



