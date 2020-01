Η ηθοποιός Mollie Fitzgerald, που είχε εμφανιστεί στην ταινία της Marvel "Captain America: The First Avenger", συνελήφθη την Τρίτη για την δολοφονία της μητέρας της, όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία του Όλτλεϊν στο Κάνσας των ΗΠΑ.

Στις 20 Δεκεμβρίου, η μητέρα της ηθοποιού βρέθηκε νεκρή από την αστυνομία. Οι αξιωματικοί που έφτασαν στο σημείο ανταποκρινόμενοι σε κλήση για περιστατικό με όπλα, βρήκαν την 68χρονη Patricia E. Fitzgerald θανάσιμα τραυματισμένη από μαχαίρι, μέσα στο σπίτι της.

«Μια 38χρονη γυναίκα, γνωστή του θύματος, εντοπίστηκε στον τόπο του εγκλήματος και μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα», είχε ανακοινώσει τότε η αστυνομία. Όπως έγινε τώρα γνωστό, η Mollie Fitzgerald συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και εγγύηση για την αποφυλάκισή της μέχρι την δίκη ορίστηκε στα 500.000 δολάρια.

Το 2011, η Mollie Fitzgerald είχε παίξει έναν μικρό ρόλο στο φιλμ της Marvel "Captain America: The First Avenger", ενώ εργάστηκε και ως βοηθός σκηνοθέτη για την ταινία που έγινε παγκόσμια επιτυχία, με εισπράξεις 370 εκατομμυρίων δολαρίων. «Ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου», είχε πει τότε η ηθοποιός που έχει γράψει και σκηνοθετήσει το φιλμ "The Lawful Truth" (2014) και την ταινία μικρού μήκους "The Creeps" (2017).

Με πληροφορίες από Variety και Hollywood Reporter