Σε νυχτερινό αγώνα χόκεϊ επί πάγου στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας συμμετείχε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.



Ο Ρώσος πρόεδρος φορώντας τη φανέλα με τον αριθμό 11, όπως το συνηθίζει, συμμετείχε σε νυχτερινό αγώνα χόκεϊ επί πάγου, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στην Κόκκινη Πλατεία στη Μόσχα.

Στην ομάδα του, με την κόκκινη στολή, συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου, οι πρώην αστέρες του χόκεϊ Παβέλ Μπούρε, Βαλέρι Καμένσκι, Σεργκέι Φεντόροφ και άλλοι παίχτες.

