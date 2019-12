Ο Μπόρις Τζόνσον δεν πήγε μόνος του να ψηφίσει σήμερα στις βρετανικές εκλογές και επέλεξε όχι την σύντροφό του, αλλά τον σκύλο του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός επέλεξε να μην ψηφίσει στην περιφέρεια Αξμπριτζ, όπου ο ίδιος είναι υποψήφιος, αλλά στην περιφέρεια Σίτι του Λονδίνου και Ουέστμινστερ, όπου οι Συντηρητικοί διεκδικούν την έδρα με οριακό αποτέλεσμα, σπάζοντας έτσι μια παράδοση χρόνων καθώς οι προκάτοχοί του στο παρελθόν ψήφιζαν όλοι στην εκλογική περιφέρεια όπου κατοικούσαν ενόσω εκτελούσαν τα πρωθυπουργικά τους καθήκοντα.

Ο ηγέτης των Τόρις εμφανίστηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στο εκλογικό κέντρο της Storey's Gate, μαζί με τον σκύλο του Dilyn, που φορούσε ένα παπιγιόν, μόλις μια ώρα αφότου άνοιξαν οι κάλπες.

Πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν την απουσία της συντρόφου του, Κάρι Σίμοντς με την οποία συγκατοικεί πλέον στο νούμερο 11 της Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς το ζευγάρι αποφάσισε πως θέλει μεγαλύτερο διαμέρισμα αντί να μένει στο νούμερο 10, όπως είθισται.

Αφού ψήφισε, ο Μπόρις Τζόνσον πόζαρε για τους φωτογράφους που βρίσκονταν εκεί, κρατώντας στην αγκαλιά του τον αγαπημένο του σκύλο, στον οποίο έδωσε και ένα φιλί.

Τεράστιες ουρές στα εκλογικά κέντρα

Παρά την έντονη βροχή, τον αέρα και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε όλη τη χώρα, εκατοντάδες πολίτες έχουν σπεύσει από το πρωί στα εκλογικά κέντρα όλης της χώρας για να ψηφίσουν σε αυτές τις τόσο κρίσιμες εκλογές.

Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις η αναμονή αποδείχθηκε άνευ προηγουμένου, όπως στα εκλογικά κέντρα σε Μπάτερσι, Κλάπχαμ και Μπρίξτον του Λονδίνου, όπου κόσμος χρειάστηκε να περιμένει μέχρι μια ώρα προκειμένου να ψηφίσει όταν στο παρελθόν ο χρόνος αναμονής δεν υπερέβαινε τα πέντε λεπτά, κάτι που ενισχύει την πρόβλεψη για μεγάλη συμμετοχή των ψηφοφόρων στις σημερινές εκλογές.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7.00 το πρωί και θα κλείσουν στις 10.00 το βράδυ, οπότε αναμένεται το αποτέλεσμα του Exit Poll, που θα δώσει την πρώτη εικόνα, προβλέποντας ποιο θα είναι το αυριανό τελικό αποτέλεσμα των εκλογών.

In ten years of voting at this Polling Station - always at same time: on way to drop children off at school - there’s never been a queue. Today, it’s out the door.

Very odd. Especially as I’m in Corbyn’s ultra safe seat. pic.twitter.com/6400VhSJgO — Harry Wallop (@hwallop) December 12, 2019

I’ve never seen such queues at the polling station before #vote pic.twitter.com/lvIe3jUnuj — Dr Martin Archer (@martinarcher) December 12, 2019