Επί εννιά ώρες έκανε ποδήλατο ο Anthony Hoyte, ένας ερασιτέχνης ποδηλάτης, για να «σχεδιάσει» έναν τάρανδο στον ψηφιακό χάρτη μίας εφαρμογής.

Ο Anthony Hoyte, που όπως όλα δείχνουν δίνει μία εντελώς διαφορετική διάσταση στο χόμπι του, αφιερώνει χρόνο και φαιά ουσία ώστε να δημιουργεί εικόνες στους ψηφιακούς χάρτες της εφαρμογής "Strava" που χρησιμοποιεί όταν κάνει ποδήλατο.

Στο πνεύμα των ημερών, και προφανώς με εορταστική διάθεση, Anthony Hoyte αποφάσισε να «σχεδιάσει» έναν τάρανδο πραγματοποιώντας σχεδόν 130 χιλιόμετρα στους δρόμους έξω από Λονδίνο μέσα σε διάστημα εννέα ωρών. Ο ίδιος υποστηρίζει πως απαιτείται χρόνος για τον σχεδιασμό των διαδρομών, ωστόσο, όπως αναφέρει, προτιμάει να επικεντρώνεται στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα.

It's that time of the year again when I cycle round congested streets in the rain looking for some festive cheer!: https://t.co/4u80fR8eNt@Strava @cyclingweekly #stravaart #stravart #gpsdoodle #gpsart #cycling #Christmas #reindeer #Rudolph pic.twitter.com/Nzm3Rch9nJ