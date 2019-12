Ένας κριτικός εστιατορίων της Washington Post αποκάλυψε χωρίς να το θέλει έναν άντρα που απατούσε την γυναίκα του και εκείνη έσπευσε να τον ευχαριστήσει, απαντώντας στην στήλη του.

Στη live chat στήλη «Ask Tom» του Tom Sietsema, μια ανώνυμη χρήστης δεν είχε κάποια ερώτηση να κάνει, αντιθέτως έγραψε ένα περίεργο ευχαριστήριο μήνυμα.

«Λοιπόν Τομ, η τελευταία κριτική σου συνοδεύεται από μια φωτογραφία του συζύγου μου να τρώει με μια γυναίκα που δεν είμαι εγώ! Όταν του έδειξα τις φωτογραφικές αποδείξεις, παραδέχθηκε πως έχει εξωσυζυγική σχέση. Απλώς σκέφτηκα πως θα το διασκέδαζες αν μάθαινες για τον ρόλο σου στην ιστορία. Σε αυτή τη Γιορτή των Ευχαριστιών νιώθω ευγνώμων για σένα που αποκάλυψες μια απάτη», έγραψε η γυναίκα στο μήνυμά της.

«Σε παρακαλώ, πες μου πως πρόκειται για φάρσα. Δεν θα ήθελα να συμβαίνει το αντίθετο. Βάζω δυο κριτικές την εβδομάδα, για τα Food και Magazine, οπότε δεν είμαι σίγουρος ποιο εστιατόριο εννοείς», απάντησε ο Tom Sietsema, που αργότερα κοινοποίησε το σχόλιο στον λογαριασμό του στο Twitter μαζί με μια «προειδοποίηση». «Αυτό εμφανίστηκε σήμερα στο live online chat μου. Άπιστοι, να προσέχετε!», έγραψε ο ίδιος.

So, this popped up on my live online food chat today. Cheaters, take heed! pic.twitter.com/1LzQ6qS7Kb

Επίσης κοινοποίησε ένα ακόμη tweet για την σουρεαλιστική εμπειρία, με ένα GIF του Γκόρντον Ράμσεϊ να καλύπτει το πρόσωπό του με τα χέρια του.

This is how I imagine @tomsietsema reacting to that woman's Thank You note for his chat today. Whoa! pic.twitter.com/S6obhf9g5m