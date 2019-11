Επεισόδια είναι σε εξέλιξη στο Παρίσι καθώς έχουν ξεκινήσει οι συγκρούσεις αστυνομικών και διαδηλωτών. Τα «Κίτρινα Γιλέκα», επέστρεψαν σήμερα στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, αλλά η αστυνομία δείχνει αποφασισμένη να περιορίσει εκτός κέντρου τους διαδηλωτές.

Οι συγκεντρώσεις ξεκίνησαν στα βόρεια και δυτικά της πόλης, όμως οι αστυνομικοί προσπαθούν να εμποδίσουν τους διαδηλωτές από το να πλησιάσουν στο κέντρο του Παρισιού στο οποίο έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το Reuters έχουν γίνει ήδη 24 συλλήψεις ενώ οδομαχίες είναι σε εξέλιξη κοντά στο σταθμό Porte de Champerret.

Επίσης οι αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν προκειμένου να αποτρέψουν μερικές εκατοντάδες διαδηλωτές από την κατάληψη της περιφερειακής οδού του Παρισιού (Reuters TV)

Tear gas: #GiletsJaunes protesters clash with police in Paris on the 1-year anniversary of the start of the yellow vest protest pic.twitter.com/aQHlRYM4jP