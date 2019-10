Πληθαίνουν οι πληροφορίες πως ο αρχηγός του ISIS είναι νεκρός ενώ σε λίγες αναμένεται ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα κάνει μια «πολύ σημαντική» ανακοίνωση σήμερα στις 09:00 [15:00 ώρα Ελλάδας], ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, καθώς αμερικανικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι οι ειδικές δυνάμεις εξαπέλυσαν έφοδο στη βορειοανατολική Συρία με στόχο τον επικεφαλής της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), τον Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι.

Αν όντως η αμερικανική επιχείρηση αυτή στέφθηκε με επιτυχία, θα πρόκειται για την πιο σημαντική εναντίον επικεφαλής τζιχαντιστή μετά το θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις στο Αμποταμπάντ του Πακιστάν, στις 2 Μαΐου 2011.

Oι αναφορές στα αμερικανικά μμε και το Ιράν

Κατά το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ο αμερικανός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση χθες Σάββατο στη βορειοανατολική Συρία. Η CIA συνέβαλε στον εντοπισμό του Μπαγκντάντι, ανέφερε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, χωρίς να διευκρινίσει ποια ήταν η έκβαση της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το Newsweek, που επικαλέστηκε αξιωματικό ενημερωμένο για την επιχείρηση αυτή, ο ηγέτης του ΙΚ είναι νεκρός. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, την έφοδο των ειδικών δυνάμεων. Άλλοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να κάνουν σχόλια. Οι New York Times επιβεβαιώνουν πως έγινε επιχείρηση στη Συρία με σημαντικό στόχο τον οποίο δεν κατονομάζουν.

Την ίδια ώρα, δύο ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως το Ιράν ενημερώθηκε από πηγές στη Συρία ότι ο επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι σκοτώθηκε. «Το Ιράν ενημερώθηκε για τον θάνατο στο Μπαγκντάντι από Σύρους αξιωματούχους που το έμαθαν από το πεδίο», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους, ενώ ο δεύτερος το επιβεβαίωσε.

Κατά τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και ABC, τα οποία επικαλούνται υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ο αμερικανός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση χθες Σάββατο στη βορειοανατολική Συρία στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ο αλ Μπανγκντάντι.

Το CNN πρόσθεσε ότι τώρα διεξάγονται τεστ προκειμένου να επιβεβαιωθεί επισήμως ότι ο νεκρός είναι όντως ο αλ Μπανγκντάντι, ο οποίος, όπως μεταδίδει το ABC, πυροδότησε το γιλέκο με εκρηκτικά που φορούσε και αυτοκτόνησε.

Λίγη ώρα προτού οι υπηρεσίες της αμερικανικής προεδρίας αναγγείλουν ότι ο Τραμπ θα κάνει τη «σημαντική ανακοίνωση» σήμερα, ο Ρεπουμπλικάνος είχε αναφέρει σιβυλλικά μέσω Twitter «μόλις έγινε κάτι πολύ μεγάλο!».

Something very big has just happened!