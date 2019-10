Εκατοντάδες χιλιάδες υπέρμαχοι της ανεξαρτησίας της Καταλονίας κατέκλυσαν σήμερα το κέντρο της Βαρκελώνης.

Η ογκώδης διαδήλωση διοργανώθηκε στον απόηχο των βίαιων επεισοδίων που είχαν ξεσπάσει μετά την καταδίκη των αυτονομιστών ηγετών από την ισπανική δικαιοσύνη.

Περίπου 350.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τη δημοτική αστυνομία, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα δύο μεγάλων οργανώσεων, της Καταλανικής Εθνικής Συνέλευσης και της Omnium cultural, για να διαδηλώσουν κοντά στο περιφερειακό κοινοβούλιο.

Κρατώντας σημαίες υπέρ της ανεξαρτησίας, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «ελευθερία στους πολιτικούς κρατούμενους» ή «έξω οι δυνάμεις κατοχής», όταν έβλεπαν αστυνομικούς.

Στα πλακάτ που κρατούσαν οι συμμετέχοντες αναγράφονταν συνθήματα όπως «η φυλακή δεν είναι η λύση», «καθίστε να συζητήσετε».

«Διαδηλώνουμε ειρηνικά, δεν είμαστε βίαιοι σε αντίθεση με όσα μεταδίδουν τα ισπανικά ΜΜΕ» διαβεβαίωσε η Μανουέλα Μουνιόζ, 57 ετών, που εργάζονται σε εργοστάσιο χημικών.

Νωρίς το βράδυ, μερικές χιλιάδες διαδηλωτές, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Επιτροπών Άμυνας της Δημοκρατίας (CRD) συγκεντρώθηκαν κοντά στο αρχηγείο της αστυνομίας φωνάζοντας «ανεξαρτησία». Oι διαδηλωτές πέταξαν χιλιάδες πλαστικές μπάλες και μπαλάκια του τένις στους αστυνομικούς σε ένδειξη διαμαρτυρίας καθώς την περασμένη εβδομάδα δέχθηκαν πλαστικές σφαίρες και κάποιοι έχασαν το μάτι τους.

spanish cops getting pelted with tennis balls (funny!) and, inevitably, glass bottles (edgy!) in barcelona this evening pic.twitter.com/NDuHp6RbaQ

#Catalonia's pro-independence supporters throw plastic balls against Spanish occupation forces in #Barcelona to protest for the 4 people that have lost their eyes in the last 2 weeks due to illegal rubber bullets fired against them.#SpainIsAFascistStatepic.twitter.com/00tsBz8ask