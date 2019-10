Πυραυλικά συστήματα S-400 και «Pancir»΄ μετέφεραν στην Σερβία οι ρωσικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας που συμμετέχουν στη κοινή Ρωσοσερβική στρατιωτική άσκηση.

Οι ρωσικοί πύραυλοι μεταφέρθηκαν στην Σερβία με μεταγωγικό αεροπλάνο «ΑΝ-124 Ruslan» που προσγειώθηκε στην στρατιωτική βάση «Batajnica» έξω από το Βελιγράδι. Είναι η πρώτη φορά που ρωσικοί πύραυλοι S-400 μεταφέρονται στο εξωτερικό για να χρησιμοποιηθούν σε στρατιωτική άσκηση. Η επιχείρηση μεταφοράς των πυραύλων τηρήθηκε μυστική μέχρι που ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε το βίντεο της άφιξης των πυραύλων στο σερβικό στρατιωτικό αεροδρόμιο από το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο «Tv Zvezda».

#Russia deploy in #Serbia the S-400 and Pantsir-S air defense systems for the international exercises «Slavic Shield - 2019» pic.twitter.com/GXN6hZzX3q