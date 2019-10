«Η Τουρκία θα παύσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία μόνο για να αποχωρήσουν οι τρομοκράτες από τη ζώνη ασφαλείας στη βορειοανατολική Συρία», δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου διευκρίνισε παράλληλα πως η συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας «δεν είναι μια εκεχειρία καθώς εκεχειρίες γίνονται μόνο μεταξύ δύο νόμιμων πλευρών». Σε αντίθεση με τις ανακοινώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Μάικ Πενς, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε πως η Άγκυρα δεν έδωσε καμία εγγύηση στις ΗΠΑ αναφορικά με τη συριακή πόλη Κομπάνι.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!