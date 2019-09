Για υπερβολική χρήση βίας κατά των φιλοδημοκρατικών διαδηλωτών κατηγόρησε η Διεθνής Αμνηστία την αστυνομία του Χονγκ Κονγκ, καταγγέλλοντας «την ανησυχητική τάση ριψοκίνδυνων και παράνομων πρακτικών».

Σε μια έκθεση που βασίστηκε στις συνεντεύξεις σχεδόν 24 ακτιβιστών --οι περισσότεροι από τους οποίους νοσηλεύτηκαν μετά τις συλλήψεις-- η ΜΚΟ αναφέρει ότι αξιωματικοί της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ υπερέβαιναν συστηματικά το επίπεδο της βίας που επιτρέπεται από τους τοπικούς και τους διεθνείς κανονισμούς.

«Με μια προφανή δίψα για αντεκδίκηση, οι δυνάμεις ασφαλείας του Χονγκ Κονγκ έχουν υιοθετήσει μια ανησυχητική τάση ριψοκίνδυνων και παράνομων πρακτικών εναντίον των πολιτών στη διάρκεια των διαδηλώσεων», δήλωσε ο διευθυντής του τμήματος Ανατολικής Ασίας της οργάνωσης Νίκολας Μπέκελιν. «Αυτό περιλαμβάνει τις αυθαίρετες συλλήψεις και την εκδικητική βία εναντίον ανθρώπων που βρίσκονται υπό κράτηση, που σε κάποιον βαθμό ισοδυναμεί με βασανιστήρια».

Η οργάνωση στηρίζει τις εκκλήσεις για τη διενέργεια ανεξάρτητης έρευνας για την ωμότητα της αστυνομίας, ένα βασικό αίτημα των διαδηλωτών, το οποίο όμως έχουν απορρίψει τόσο κυβερνητικοί αξιωματούχοι όσο και στελέχη της αστυνομίας.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ απέρριψε τις διαπιστώσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και διέψευσε τις κατηγορίες για χρήση υπερβολικής βίας. Σε σημερινή ανακοίνωση που εξέδωσε το Σώμα αναφέρει ότι οι αξιωματικοί του «έχουν πάντα ένα υψηλό επίπεδο αυτοσυγκράτησης ως προς τη χρήση βίας». Απαντώντας σε συγκεκριμένες καταγγελίες που περιλαμβάνονται στην έκθεση, η αστυνομία απάντησε ότι «δεν σχολιάζει μεμονωμένες περιπτώσεις» και ότι όσοι καταγγέλλουν κακοποίηση θα πρέπει αντίθετα να κάνουν καταγγελία στην επιθεώρηση του αστυνομικού σώματος.

Βίαιες διαδηλώσεις με εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές πραγματοποιούνται στο Χονγκ Κονγκ εδώ και περισσότερους από τρεις μήνες. Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές έχουν επιτεθεί με πέτρες, μπουκάλια και βόμβες μολότοφ καθώς και σφεντόνες σε οδομαχίες με τους αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν απαντήσει με δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ και αντλίες νερού. Πλάνα από αστυνομικούς να χτυπούν διαδηλωτές με γκλομπ έχουν γίνει πολλές φορές viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

