Ο τυφώνας Ντόριαν, που πλέον είναι στην κατηγορία 4 πεντάβαθμης κλίμακας, πλησιάζει σήμερα εξαιρετικά απειλητικά τις Μπαχάμες, αλλά μπορεί να μην πλήξει τη Φλόριντα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του Εθνικού Κέντρου Τυφώνων (NHC) των ΗΠΑ, νωρίς το πρωί ο Ντόριαν και οι άνεμοί του κινούνταν με ταχύτητα έως 240 χλμ. την ώρα για να φθάσουν στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιωτικού συμπλέγματος εντός της ημέρας. Στη συνέχεια, ο Ντόριαν αναμένεται να προσεγγίσει την ανατολική ακτή της Φλόριντα το βράδυ της Δευτέρας και την Τρίτη, αλλά είναι δύσκολο να προβλεφθεί με ποια σφοδρότητα θα πλήξει το "Sunshine State", όπως είναι το προσωνύμιο της πολιτείας, μετά την αλλαγή πορείας του τυφώνα.

