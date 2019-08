Νεκρός είναι ο ένοπλος που κρατούσε ομήρους επιβάτες λεωφορείου στο Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, νωρίτερα την Τρίτη.



Εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε ότι «εξουδετέρωσαν» τον ένοπλο που κρατούσε νωρίτερα την Τρίτη ως ομήρους 31 επιβάτες ενός λεωφορείου, περίπου τέσσερις ώρες μετά την έναρξη του περιστατικού στη μεγάλη γέφυρα που ενώνει το Ρίο ντε Ζανέιρο με τη γειτονική πόλη Νιτερόι.

🇧🇷💥 BRAZIL: A hostage-taker was reportedly killed by police in Rio de Janeiro; the man held up to 37 people hostage at a bus #Brazil#RioDeJaneiropic.twitter.com/7u6uszSv4b