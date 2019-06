Το Sea Watch αψήφησε τα ξημερώματα του Σαββάτου την απαγόρευση των ιταλικών αρχών και ελλιμενίστηκε στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα με την αστυνομία να συλλαμβάνει την πλοίαρχο Κάρολα Ρακέτε, και τους 40 μετανάστες να παραμένουν αποκλεισμένοι στο πλοίο.



Στα πλάνα της κρατικής τηλεόρασης RAI η νεαρή καπετάνισσα του πλοίου Κάρολα Ρακέτε φαίνεται να μεταφέρεται από τις αστυνομικές δυνάμεις. Η RAI τόνισε ότι συνελήφθη γιατί «προέβαλε αντίσταση σε ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού». Πρόσθεσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με ποινή έως και δέκα χρόνια κάθειρξη.



«Μόλις συνελήφθη», επιβεβαίωσε ο Νεουγκεμπάουερ στο Γαλλικό Πρακτορείο. Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε ότι ένα σκάφος των ιταλικών τελωνειακών αρχών με αλλεπάλληλες προσπάθειες επιχείρησε να αποτρέψει τον ελλιμενισμό του Sea Watch, αλλά αναγκάστηκε να φύγει από την μέση ώστε να μην παγιδευτεί σε προβλήτα.



Στις 12 Ιουνίου, το πλοίο είχε περισυνελλέξει 53 μετανάστες ανοικτά των ακτών της Λιβύης και παρέμενε έκτοτε σε διεθνή ύδατα. Τετατρείς μετανάστες έχουν απομακρυνθεί από το σκάφος από την ιταλική ακτοφυλακή για λόγους υγείας και αποβιβάστηκαν στην Λαμπεντούζα.



Την Τετάρτη, η Ρακέτε αψήφησε τον αποκλεισμό την ιταλικών χωρικών υδάτων που επέβαλε ο υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Σαλβίνι, επικεφαλής της ακροδεξιάς Λέγκας και εισήλθε στα ιταλικά χωρικά ύδατα, αλλά οι ιταλικές αρχές της αρνήθηκαν να εισέλθει στο λιμάνι της Λαμπεντούζα. Μια συμφωνία διαφάνηκε να επιτυγχάνεται χθες Παρασκευή για κατανομή των μεταναστών που παραμένουν στο σκάφος και να τερματιστεί το αδιέξοδο.

«Basta [Φτάνει]! Αυτή τη στιγμή το SeaWatch3 εισέρχεται στο λιμάνι της Λαμπεντούζα», τόνισε με tweet η ΜΚΟ καθώς το σκάφος προσέγγιζε σήμερα το λιμάνι. «Έχουν περάσει σχεδόν 60 ώρες από τότε που κηρύξαμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κανείς δεν άκουσε. Κανείς δεν πήρε ευθύνη. Για ακόμη μια φορά εξαρτάται από εμάς, από την Ρακέτε και το πλήρωμά της να μεταφέρουν τους 40 ανθρώπους στην ασφάλεια» πρόσθεσε η Sea-Watch .

Carola Rackete is under arrest in Italy



(Oh yeah!👊🏻)#SeaWatch #SeaWatch3#CarolaRackete#StopHumanTrafficking pic.twitter.com/lc8fPVwCKk