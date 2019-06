Χιλιάδες άνθρωποι έχουν ξεχυθεί στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και γιορτάζουν ξέφρενα την ήττα του Ερντογάν και τον θρίαμβο του Ιμάμογλου.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο υποψήφιος της τουρκικής αντιπολίτευσης στις δημοτικές εκλογές της Κωνσταντινούπολης επανέλαβε και διεύρυνε την νίκη που είχε πετύχει στις 31 Μαρτίου με τον θρίαμβό του να θεωρείται ένα ισχυρό πλήγμα κατά του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Εκτοντάδες οπαδοί του AKP συγκεντρώθηκαν μετά τη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μπροστά στην έδρα του κόμματος στην Κωνσταντινούπολη, ορισμένοι με δάκρυα στα μάτια.

Πανδαιμόνιο για τον Ιμάμογλου όταν εμφανίστηκε ως νικητής στο πλήθος:

Με τα αυτοκίνητά τους να κορνάρουν και σημαίες στα χέρια, χιλιάδες άντρες και γυναίκες είναι απόψε στους δρόμους και γιορτάζουν τη νίκη που χαρακτηρίζουν ιστορική. Τοπικά σε γειτονιές της πόλης έχουν στηθεί γλέντια και άνθρωποι χορεύουν φωνάζοντας συνθήματα για τον Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μετά τη καταμέτρηση του 99% των ψήφων, ο Εκρέμ Ιμάμογλου εξασφαλίζει το 54,03% των ψήφων, έναντι 45,09% για τον υποψήφιο του Ερντογάν, τον πρώην πρωθυπουργό Μπιναλί Γιλντιρίμ. Οι πανηγυρισμοί εντάθηκαν όταν ο Ερντογάν παραδέχτηκε την ήττα του και συνεχάρη τον νέο δήμαρχο.

Η ψηφοφορία διεξήχθη περίπου τρεις μήνες μετά τις δημοτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου, στην οποία είχε νικήσει ο υποψήφιος της αντιπολίτευσης με μία διαφορά 13.000 ψήφων. Σήμερα βελτίωσε θεαματικά την επίδοσή του λαμβάνοντας 777.000 ψήφους περισσότερες από τον αντίπαλό του.

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε την ακύρωση της πρώτης ψηφοφορίας της 31ης Μαρτίου ως «πραξικόπημα κατά της κάλπης» και αντιμετώπισε την σημερινή επαναληπτική ψηφοφορία ως «μάχη για την δημοκρατία». Ο Μπιναλί Γιλντιρίμ, παραδέχθηκε την ήττα του στις δημοτικές εκλογές της Κωνσταντινούπολης μετά τη δημοσίευση των πρώτων αποτελεσμάτων.

«Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο αντίπαλός μου Εκρέμ Ιμάμογλου προηγείται. Τον συγχαίρω και του εύχομαι καλή τύχη. Ελπίζω ότι θα υπηρετήσει καλά την Κωνσταντινούπολη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Μπιναλί Γιλντιρίμ. Λίγη ώρα αργότερα, ο Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωνε ότι η νίκη του σηματοδοτεί «μία νέα αρχή για την Τουρκία». «Η εκλογή αυτή σημαίνει ότι ανοίγει μια νέα σελίδα. Σηματοδοτεί μία νέα αρχή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο δύο φορές νικητής των δημοτικών εκλογών τόνισε ότι «επιθυμεί να συνεργασθεί αρμονικά» με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, στον οποίο «ανυπομονεί να παρουσιάσει τον οδικό του χάρτη» για την πόλη και τον κάλεσε «να εργασθούν μαζί για να υπηρετήσουν» την Κωνσταντινούπολη». «Κ. πρόεδρε, είμαι έτοιμος να συνεργασθώ αρμονικά μαζί σας», είπε.

«Πρόκειται για μία κολοσσιαία ήττα για τον Γιλντιρίμ, αλλά επίσης για τον Ερντογάν», δήλωσε ο Μπερκ Εσένα, καθηγητής του πανεπιστημίου Bilkent της Αγκυρας. «Το στοίχημά του στράφηκε εναντίον του». Διότι πέραν της ψηφοφορίας των δημοτικών εκλογών, οι εκλογές στην Κωνσταντινούπολη αποτελούν ένα τεστ για την δημοτικότητα του Ερντογάν και του κόμματός του με δεδομένη την δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Τουρκία. «Οποιος κερδίζει στην Κωνσταντινούπολη, κερδίζει στην Τουρκία» συνήθιζε να λέει ο Ερντογάν, ο οποίος, μαζί με το κόμμα του, είχε κερδίσει όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από την ανάληψη της εξουσίας από το AKP το 2002.

Για τον Ταγίπ Ερντογάν, το στοίχημα ήταν να διατηρήσει τον έλεγχο της μεγαλούπολης των 15 εκατομμυρίων κατοίκων, οικονομικής πρωτεύουσας της χώρας, την οποία ελέγχει εδώ και 25 χρόνια.

Στις 31 Μαρτίου, το κυβερνών κόμμα έχασε τις εκλογές στην Αγκυρα, επίσης μετά από ηγεμονία 25 ετών των ισλαμοσυντηρητικών, πληρώνοντας την δυσχερή οικονομική κατάσταση, με έναν πληθωρισμό στο 20%, την κατάρρευση της τουρκικής λίρας και την αύξηση της ανεργίας.

