Πάνα από 500 γύπες, ένα είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση, πέθαναν ύστερα από μαζική δηλητηρίαση στην Μποτσουάνα, όπως έκαναν γνωστό τοπικοί αξιωματούχοι.

Συνολικά βρέθηκαν νεκροί 537 γύπες και δύο καστανόξανθοι αετοί στο βορειοανατολικό κομμάτι της χώρας. Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς συνέβη η δηλητηρίαση.

Η κυβέρνηση της αφρικανικής χώρας υποπτεύεται πως λαθροθήρες, οι οποίοι είχαν σκοτώσει τρεις ελέφαντες, περιέλουσαν με δηλητήριο τα κουφάρια των ελεφάντων, τα οποία έφαγαν οι γύπες.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες καταγεγραμμένες μαζικές θανατώσεις ενός είδους που κινδυνεύει.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το BBC, ο λόγος που οι λαθροθήρες σκοτώνουν τους γύπες, είναι πως τα πουλιά που τρέφονται με ψοφίμια, μπορούν να εντοπίσουν ένα κουφάρι ενώ πετούν ακόμα και χιλιόμετρα μακριά του, έτσι ουσιαστικά αποκαλύπτουν περιπτώσεις παράνομου κυνηγιού.

Η κυβέρνηση της Μποτσουάνα χαρακτήρισε τη μαζική δηλητηρίαση επικίνδυνη και βλαβερή για το περιβάλλον μας και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τέτοιες παράνομες πράξεις.

Το περιστατικό συνέβη κατά την περίοδο αναπαραγωγής των πουλιών, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα επηρεαστούν και τα νεογνά που είχαν γεννήσει τα νεκρά πουλιά.

"As vultures are late maturing and slow breeders, the magnitude of losing just under 600 vultures in one week is incomprehensible," said Kerri Wolter, CEO and founder of conservation charity VulPro.

"The species cannot withstand these losses and it is impossible to recover the disappearance of these individuals and breeding pairs in our lifetime."

Botswana sparked controversy last month after lifting its ban on hunting. The government argued that Botswana's booming elephant population was damaging farmers' livelihoods and that elephants had killed several people in rural areas.

Botswana has some 130,000 elephants, the world's largest populatio