Δικαστήριο της Νότιας Καρολίνας στις ΗΠΑ καταδίκασε την Πέμπτη σε θάνατο 37χρονο άνδρα που σκότωσε τα πέντε παιδιά του και κατόπιν μετέφερε τις σορούς για να τις πετάξει στην Αλαμπάμα.

Οι ένορκοι συμφώνησαν ομόφωνα να επιβληθεί στον Τίμοθι Τζόουνς η θανατική ποινή, αφού προηγουμένως τον έκριναν ένοχο για τη δολοφονία των παιδιών του: Μίρα, 8 ετών, Ελάιας, 7, Νέιθαν, 6, Γκάμπριελ 2 και Άμπιγκεϊλ, 1 έτους.

Ο Τζόουνς, ένας διαζευγμένος πρώην μηχανικός λογισμικού, δεν κατέθεσε στη δίκη του που έγινε στο Λέξινγκτον της Νότιας Καρολίνας. Κατά την τελική αγόρευσή του, ο εισαγγελέας Ρικ Χάμπαρντ είπε ότι οι δολοφονίες παιδιών κάτω των 11 ετών δικαιολογούν τη θανατική ποινή. «Η τιμωρία πρέπει να είναι ανάλογη του εγκλήματος. Πρόκειται για κατά συρροή δολοφόνο», είπε.

Η συνήγορος του κατηγορουμένου, για να ελαφρύνει τη θέση του, υπενθύμισε στους ενόρκους ότι η μητέρα του Τζόουνς έπασχε από σχιζοφρένεια, μια ασθένεια που κάποιες φορές κληρονομείται. Ο συνονόματος πατέρας του ζήτησε από το δικαστήριο να του χαρίσει τη ζωή και μάλιστα έβγαλε το πουκάμισό του μέσα στην αίθουσα για να δείξει την πλάτη του, καλυμμένη με τατουάζ με τα πρόσωπα των νεκρών εγγονιών του.

