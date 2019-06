Ότι οι διεθνείς ηγέτες δεν πραγματοποιούν τις δεσμεύσεις τους απέναντι σε 1,4 δισεκατομμύρια γυναίκες για ένα πιο δίκαιο μέλλον, ήταν το πόρισμα της παγκόσμιας κατάταξης που παρουσιάστηκε στην μεγαλύτερη διεθνή διάσκεψη για θέματα ισότητας των φύλων.

Η έρευνα δείχνει ότι η διεθνής κοινότητα απέχει πολύ από το να ικανοποιήσει την προθεσμία του 2030 για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και καμία χώρα δεν έχει φτάσει στην τελική ευθεία για την επίτευξη του στόχου.

Περίπου 8.000 αντιπρόσωποι από τουλάχιστον 165 χώρες – από διεθνείς ηγέτες μέχρι ακτιβιστές – συμμετέχουν στη διάσκεψη Women Deliver στο Βανκούβερ.

Officially kickstarting our #WD2019 coverage - The world's largest conference on #GenderEquality commences today. Looking closely at what @WomenDeliver seeks to accomplish.#WD2019 #WDLive #WEPs #SDG5 #GlobalGoalshttps://t.co/MYoptcDU7Q pic.twitter.com/wXuOuiYgtf