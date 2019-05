Τραγικό θάνατο βρήκε ένα 14χρονο αγόρι όταν του επιτέθηκαν τα σκυλιά ενός εκπαιδευτή, όταν πήγε για να τα ταΐσει.

Ο έφηβος από το Ντέιτον των ΗΠΑ, βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Πέμπτης από έναν γείτονα που ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Ο ιδιοκτήτης και εκπαιδευτής σκύλων δεν βρισκόταν στον χώρο όταν συνέβη η επίθεση και εμφανίστηκε αργότερα συντετριμμένος στα τοπικά ΜΜΕ. Ο ίδιος απέφυγε να κάνει άλλες δηλώσεις καθώς, όπως είπε, η υπόθεση ερευνάται από την αστυνομία. «Το μόνο που σκέφτομαι είναι η οικογένεια του παιδιού», είπε ο Σκοτ Ντάνμορ.

