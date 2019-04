Συναγερμός επικρατεί στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί με αρκετούς τραυματίες έξω από κλαμπ της πόλης.

Η αστυνομία κάνει λόγο για «αρκετά θύματα» αλλά τα τοπικά μέσα μεταδίδουν πως δεν υπάρχουν νεκροί από τις σφαίρες. Σύμφωνα με τα επιτόπια ρεπορτάζ, οι πυροβολισμοί προήλθαν από άτομο που πυροβόλησε μέσα από διερχόμενο αυτοκίνητο.

«Οι επιθεωρητές εκτιμούν ότι αρκετοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, κοντά στη συμβολή των οδών Little Chapel Street και Malvern Road στις 3:20 τα ξημερώματα (σ.σ τοπική ώρα)», σημειώνει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Προς το παρόν δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των θυμάτων και τα τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 3 έως 4 τραυματίες.

«Οι ακριβείς συνθήκες ακόμη διερευνώνται», πρόσθεσε η αστυνομία, χωρίς να ανακοινώσει κάποια προσαγωγή ή σύλληψη για το περιστατικό.

#BREAKING Multiple people, possibly three or four, shot outside Love Machine nightclub in Prahran this morning. One victim believed to have run a block onto Chapel Street, leaving a trail of blood. pic.twitter.com/KrpjSnJEaU

— Paul Dowsley (@pauldowsley7) April 13, 2019