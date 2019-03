Δύο στρατιωτικά αεροπλάνα έφυγαν από ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο το Σάββατο με προορισμό το Καράκας στη Βενεζουέλα μεταφέροντας στρατιώτες και 35 τόνους υλικό.



Η πληροφορία που δημοσιεύει το Reuters στο twitter το οποίο επικαλείται ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων κάνει λόγο για δύο πτήσεις προς το Καράκας.



Την πληροφορία επιβεβαιώνουν και οι New York Times που αναφέρουν ότι δύο ρωσικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στο κύριο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας το Σάββατο με έναν Ρώσο αξιωματούχο και σχεδόν 100 στρατιώτες, με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Καράκας.



Η πληροφορία έρχεται τρεις μήνες αφότου οι δύο χώρες διεξήγαγαν στρατιωτικές ασκήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας γεγονός που ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο χαρακτήρισε ως ένα σημάδι σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και που η Ουάσινγκτον επέκρινε ως ρωσική επέμβαση στην περιοχή.

Ο δημοσιογράφος Javier Mayorca έγραψε στο Twitter το Σάββατο ότι το πρώτο αεροπλάνο έφερε τον Ρώσο επιτελάρχη Vasily Tonkoshkurov, Ρώσο επιτελάρχη, ενώ το δεύτερο αεροσκάφος είχε φορτίο που μετέφερε 35 τόνους υλικού.

Αναρτήσεις στο Twitter δείχνουν δύο στρατιωτικά αεροπλάνα, ένα Ilusin και ένα Αntonov να έχουν προσγειωθεί στο Βάργκας της Βενεζουέλας.

Today these two airplanes of the Russian Air Force arrived at the Maiquetia International Airport. 1 Ilyushin Il-62M 1 Antonov 124 https://t.co/pPn2z1x0YY via @FedericoBlackB #Venezuela pic.twitter.com/b15Mn68khq