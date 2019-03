Είναι μόλις 10 χρονών και είναι η μικρότερη επαγγελματίας skate boarder στον κόσμο

Τη λένε Sky Brown είναι κάτι περισσότερο από κορίτσι - θαύμα: είναι η μικρότερη επαγγελματίας skateborder στον κόσμο. Γεννήθηκε στην Ιαπωνία και έκανε για πρώτη φορά skate όταν ήταν μόλις 4 ετών. Στα 7 της είχε διαμορφώσει ήδη το δικό της προσωπικό στιλ και συναγωνιζόταν, χωρίς καμία βοήθεια, ενήλικες.

«Μου αρέσει να διαγωνίζομαι με μεγάλους. Μου αρέσει το ότι με θεωρούν τη μικρότερη και ξαφνικά... τους νικάω! Νιώθω υπέροχα, όταν συμβαίνει αυτό», λέει με χαμόγελο και πολύ καμάρι η 10χρονη.

«Το skating με κάνει ευτυχισμένη, με κάνει να νιώθω ελεύθερη», λέει το κορίτσι που το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του το υπέγραψε πριν από 3 χρόνια και που μέχρι να αποκτήσει δικό της skate έκλεβε εκείνο του μπαμπά της για να... παίξει.

Όπως έχει ήδη γραφτεί, ακόμη κι αύριο να σταματήσει, έχει ήδη γράψει ως η νεαρότερη διαγωνιζόμενη στον κόσμο στο Vans US Open ProSeries. Το ταλέντο της, όμως, δεν περιορίζεται στο skate: η Sky είναι δεινή σέρφερ, ενώ πέρσι ήταν η απόλυτη νικήτρια του "Dancing with the Stars Juniors Championship".

To επόμενο μεγάλο άλμα της; Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο, στους οποίους σκοπεύει να λάβει μέρος ως το πρώτο και τόσο μικρής ηλικίας κορίτσι -με σοβαρές συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις.