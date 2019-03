Mε βία, δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και σκυλιά υποδέχτηκαν οι αστυνομικοί της χιλιάδες γυναίκες που συγκεντρώθηκαν στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης.

Χιλιάδες γυναίκες διαδήλωναν ειρηνικά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα των Γυναικών, αψηφώντας την απαγόρευση των αρχών.

Οι τουρκικές αρχές, έχουν απαγορεύσει τις διαδηλώσεις τα τελευταία χρόνια, «για λόγους ασφαλείας».

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο οι οι αστυνομικοί απώθησαν την διαδήλωση προς τον πεζόδρομο Ιστικλάλ.

Η αστυνομία είχε στήσει οδοφράγματα για να εμποδίσει τη διαδήλωση.

Ανάμεσα στα συνθήματα που ακούστηκαν ήταν το «Θέλουμε μια πόλη όπου δεν θα δολοφονούμαστε».

Οι αστυνομικοί έκαναν χρήση σπρέι πιπεριού και δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος. Κατόπιν, κατευθύνθηκαν εναντίον των διαδηλωτών με αστυνομικά σκυλιά και ξέσπασαν συγκρούσεις, ενώ καταδίωκαν τις γυναίκες στους κοντινούς δρόμους.

Από νωρίς, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, μεταξύ αυτών και γυναίκες αστυνομικοί, στήνοντας μεταλλικά κιγκλιδώματα γύρω από την πλατεία Ταξίμ, όπου πολλά από τα καταστήματα έκλεισαν.

«Κοιτάξτε τι γίνεται, αυτή είναι δυστυχώς η αλήθεια: υπάρχει ένα σύστημα, ένα Κράτος που μας φοβάται» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια διαδηλώτρια, η Ουλκέρ.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό εάν υπήρξαν τραυματισμοί ή αν η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.

Αργότερα, σε κάποιες χιλιάδες γυναίκες δόθηκε άδεια από τις αρχές να διαδηλώσουν σε ένα μικρό τμήμα της λεωφόρου Ιστικλάλ. Στα πανό που κρατούσαν μπορούσε να διαβάσει κανείς συνθήματα όπως «Οι φεμινίστριες ξεσηκώνονται κατά της βίας των ανδρών και της φτώχειας» ή «Γεννήθηκα ελεύθερη και θα ζω ελεύθερη».

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές, που φορούσαν μάσκες και πολύχρωμες περούκες, φώναζαν συνθήματα όπως: «Δεν θα σωπάσουμε, δεν φοβόμαστε, δεν θα υποκύψουμε».

«Στην Τουρκία, η βία κατά των γυναικών είναι πολύ διαδεδομένη, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για να βάλει ένα τέλος» κατήγγειλε μια διαδηλώτρια.

Το 2018, 440 γυναίκες δολοφονήθηκαν σε υποθέσεις σεξιστικής βίας έναντι 210 το 2012, σύμφωνα με μια οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών.

Οι διαδηλώσεις στην Τουρκία έχουν στο επίκεντρό τους τις γυναικοκτονίες και την κακοποίηση.

Το 2018, τουλάχιστον 440 γυναίκες δολοφονήθηκαν σε εγκλήματα που σχετίζονται με το φύλο, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με αυτόν του 2012, σύμφωνα με την πλατφόρμα «Stop the Femicide».

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές υπολογίζεται πως το 2017 ασκήθηκε βία σε 133.809 γυναίκες.

Παλιότερη κυβερνητική μελέτη υποστήριζε πως μια στις τέσσερις Τουρκάλες έχει πέσει θύμα φυσικής ή σεξουαλικής κακοποίησης.

Moment of police intervention against 17th Feminist Night March in Istanbul on #WomensDay. #IWD

#dokuz8/@ewrano pic.twitter.com/HIMtitp3a5