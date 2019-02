Τους σωσίες του Κιμ Γιονγκ Ουν και του Ντόναλντ Τραμπ συνέλαβαν και ανέκριναν οι τοπικές αστυνομικές Αρχές στο Ανόι του Βιετναμ.



Οι δύο σωσίες των ηγετών είχαν οργανώσει την Παρασκευή μια «συνάντηση» στο Ανόι, όπου αναμένονται την επόμενη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας για τη δεύτερη Σύνοδο μεταξύ τους.

Trump and Kim impersonators roll into town... they swear they’re here for peace, not press pic.twitter.com/dcYIm3Lw0k — Jenny Vaughan (@jennyvaughan) February 22, 2019

Την ώρα που ο Χάουαρντ Χ., ο σωσίας του Κιμ και ο Ράσελ Γουάιτ, ο σωσίας του Τραμπ, πραγματοποιούσαν τη δική τους «σύνοδο» στο κέντρο της πρωτεύουσας του Βιετνάμ, καμιά δεκαριά αστυνομικοί εμφανίστηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό, όπου οι δύο τους έδιναν συνέντευξη, ζητώντας τους να διακόψουν την εμφάνισή τους ενώπιον των ΜΜΕ υπό την απειλή ότι θα τους απελάσουν.

«Είπαν απλά "σταματήστε αυτές τις μιμήσεις, ειδάλλως θα σας διώξουμε από τη χώρα"» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χάουαρντ Χ., που διαμένει στο Χονγκ Κονγκ, μετά το τέλος της ανάκρισής του, αμέσως μόλις επέστρεψε στο ξενοδοχείο του.

Trump, Kim impersonators held for questioning by police in Vietnam https://t.co/PfpdSAhQom — Ryan Schmueckle (@ryanschmueckle) February 22, 2019

Η αστυνομία τους προειδοποίησε ότι δεν μπορούν να κυκλοφορούν στο Ανόι, παρά μόνο εάν ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα, για το οποίο θα ενημερώνονται νωρίτερα οι αρχές και μονάχα με συνοδεία ενός οδηγού.

Ο Χάουαρντ Χ. επιμένει ότι εισήλθε νόμιμα στο Βιετνάμ κι ότι δεν θα φύγει, παρά μόνο εάν τον αναγκάσουν με τη βία.

Οι δύο σωσίες εμφανίστηκαν σήμερα στο ξενοδοχείο Metropole και στην όπερα, περιστοιχισμένοι από πλήθος δημοσιογράφων.

Get ready for the grand arrival of Trump and Kim (impersonators) to the historic summit in Vietnam #TrumpKimSummit pic.twitter.com/lyhBP8aeUF — TicToc by Bloomberg (@tictoc) February 22, 2019

«Εργαζόμαστε για την ειρήνη. Μέσω των διαπραγματεύσεων, μέσω του διαλόγου, θέλουμε σίγουρα να βοηθήσουμε τη Βόρεια Κορέα» είπε ο Ράσελ Γουάιτ, ο σωσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις του με τον «ομόλογό» του στοχεύουν στο να περιορίσουν τις πυρηνικές φιλοδοξίες της Βόρειας Κορέας.

Πριν από την προειδοποίηση που τους απηύθυνε η αστυνομία, οι δύο άνδρες σκόπευαν να πάνε σε ένα ινστιτούτο μασάζ, να παίξουν γκολφ και να δοκιμάσουν τις γαστρονομικές λιχουδιές του Ανόι. Όμως, οι τοπικές αρχές θέλουν να προλάβουν οποιοδήποτε παραστράτημα κατά τη διάρκεια αυτής της πολυαναμενόμενης Συνόδου και πιθανόν δεν θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν το σόου τους.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ / AFP