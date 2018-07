Μια εβδομάδα μετά την προσπάθεια του να υποβαθμίσει την ρωσική ανάμειξη στις αμερικάνικες εκλογές ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για το ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει να ευνοήσει τους υποψήφιους των Δημοκρατικών στις εκλογές για το Κογκρέσο το 2018.

Ο Τραμπ δεν ανέφερε κάποιο επιχείρημα που να ενισχύει τον ισχυρισμό του, πέρα από το να ισχυριστεί πως έχει υπάρξει «πολύ πιο σκληρός» με τη Ρωσία σε σχέση με τους προκατόχους του.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Twitter: «Είμαι πολύ ανήσυχος πως η Ρωσία θα προσπαθήσει πάρα πολύ να έχει επιρροή στις επερχόμενες εκλογές. Βασιζόμενοι στο γεγονός πως κανένας πρόεδρος δεν έχει υπάρξει τόσο σκληρός με τη Ρωσία όσο εγώ, θα λειτουργήσουν υπέρ των Δημοκρατικών. Σίγουρα δεν θέλουν τον Τράμπ»!.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump!