Τα Starbucks θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν πλαστικά καλαμάκια σε όλα τους τα καταστήματα παγκοσμίως μέχρι το 2020 στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας για πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιχειρήσεις.

Η εταιρία με έδρα το Σιάτλ ανακοίνωσε σήμερα πως αντί για πλαστικά θα αρχίσει να χρησιμοποιεί καλαμάκια από άλλα υλικά αλλά και ποτήρια κατάλληλα σχεδιασμένα ώστε να μην χρειάζονται καλαμάκια.

We're removing plastic straws in our stores globally by 2020—reducing more than 1 billion plastic straws per year from our stores.