Μια 25χρονη transexual στέφθηκε Μις Ισπανία σε μια ιστορική στιγμή για τη χώρα και τα δικαιώματα των LGBT.

Η Angela Ponce είναι η πρώτη trans που κέρδισε το περίφημο στέμμα στην Ισπανία και θα εκπροσωπήσει τη χώρα της στον παγκόσμιο διαγωνισμό Miss Universe 2018.

Η νίκη της συμπίπτει με τον εορτασμό της κοινότητας για τον μήνα του Pride.

«O κόσμος της μόδας έχει αλλάξει εδώ και πολύ καιρό. Ήμουν η πρώτη trans στην πασαρέλα του Mercedes Fashion Week. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε γιατί υπάρχουν ακόμα πολύ συντηρητικοί άνθρωποι στον κόσμο της μόδας», δήλωσε η Ponce.

Η Angela Ponce είχε διεκδικήσει ξανά το στέμμα το 2015, αλλά δεν τα κατάφερε. Ωστόσο είχε δηλώσει πως θα συνεχίσει να διαγωνίζεται και ήλπιζε πως μια μέρα θα κατάφερνε να γίνει η πρώτη στη χώρα της

Το 2012, η οργάνωση Miss Universe επέτρεψε σε transgender να συμμετάσχουν στον διεθνή διαγωνισμό.

Spain makes history with the coronation of the beautiful trans model Angela Ponce as Miss Universe Spain. The young Sevillian will be the first trans representative to compete in this event to be held in the month of December. #LGBT #MissUniverse 🌈❤️ pic.twitter.com/govWgrtWop