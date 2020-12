Ο Έλον Μασκ επικοινώνησε με τον Τιμ Κουκ της Apple «κατά τη διάρκεια των πιο σκοτεινών ημερών του προγράμματος Model 3», όπως είπε για να του πουλήσει την Tesla.

Ο Μασκ ήθελε να συζητήσει τη δυνατότητα της Apple να αγοράσει την εταιρεία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla για το «1/10 της τρέχουσας αξίας μας. Αυτός (ο Κουκ) αρνήθηκε τη συνάντηση» πρόσθεσε.

Στο σχόλιο του Μασκ ακολούθησαν αναφορές ότι η Apple εργάζεται για την παραγωγή ηλεκτρικού αυτοκινήτου με μία προηγμένη τεχνολογία μπαταρίας.

Ο Μασκ και άλλοι αμφισβήτησαν ωστόσο τη φύση της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της αναφερόμενης ως μπαταρία «μονοκυττάρου».

Apple still reputedly planning to build an iCar.



The apparent secret sauce:

They watched the livestream of Tesla’s battery day;

They also took notes;

Then those notes were exclusively leaked to Reuters.



So they could hire, hoping to begin production by



[checks notes]



2025. pic.twitter.com/VQubNAl5Ds