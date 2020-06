Μετά το θερινό ηλιοστάσιο, θα συμβεί κάτι πανέμορφο, «προειδοποιεί» η NASA για αύριο: μια δακτυλιοειδής έκλειψη Hλίου.

Οι εκλείψεις συμβαίνουν όταν η Σελήνη ευθυγραμμίζεται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη, επιτρέποντάς της να αποκλείσει μέρος ή όλη την όψη του Ήλιου προς την Γη, ρίχνοντας πάνω της την σκιά της Σελήνης.

Αν και η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από τη Γη περίπου μία φορά το μήνα, η τροχιά της έχει κλίση κατά πέντε μοίρες, οπότε η τέλεια ευθυγράμμιση που δημιουργεί μια έκλειψη είναι σχετικά σπάνια. Συχνά η Σελήνη είναι πολύ ψηλά ή χαμηλά στον ουρανό μας για να αποκλείσει τον Ήλιο.

Αύριο, η δακτυλιοειδής έκλειψη του Ηλίου θα είναι ορατή κυρίως στην Αφρική και την Ασία.

Η απόσταση Γης - Σελήνης δεν είναι σταθερή και κυμαίνεται από 356.410 χιλιόμετρα (περίγειο) έως 406.740 χιλιόμετρα (απόγειο). Κατά τη διάρκεια μιας δακτυλιοειδούς έκλειψης, η Σελήνη είναι πολύ μακριά από τη Γη και το μέγεθός της πολύ μικρό για να αποκλείσει εντελώς τον Ήλιο, αφήνοντας ένα ορατό «δαχτυλίδι φωτιάς» γύρω από την άκρη της Σελήνης.

Η NASA προειδοποιεί ότι προκειμένου κάποιος να παρακολουθήσει μία έκλειψη θα πρέπει να λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας.

Στην περίπτωση δε, της δακτυλιοειδούς έκλειψης, είναι απαγορευτικό να κοιτάξει κάποιος απευθείας χωρίς ειδικά γυαλιά προστασίας, με κατάλληλο ηλιακό φίλτρο.

Έστω κι αν μια μικρή σχισμή του Ήλιου είναι ορατή γύρω από την άκρη της Σελήνης είναι αρκετό για να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Η πλήρης δακτυλιοειδής έκλειψη θα είναι ορατή σε μέρη της Αφρικής και της Ασίας, αλλά μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την διαδικασία σε διάφορα site στο διαδίκτυο.

Ένα από αυτά είναι ο ιστότοπος της NASA, που ακολουθεί τη διαδρομή της έκλειψης σε έναν διαδραστικό χάρτη.

