Πέντε ρομπότ επιστράτευσε η Ρουάντα στη μάχη κατά του κορωνοϊού.

Με 314 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έως τις 22 Μαΐου, η χώρα επιστράτευσε πέντε ρομπότ για την καταπολέμηση του κορωνοϊού. Τα ρομπότ υπήρξαν μία δωρεά των Ηνωμένων Εθνών στο κέντρο θεραπείας Kanyinya για ασθενείς με Covid-19 στο Κιγκάλι, πρωτεύουσα της χώρας.

Η παραλαβή των ρομπότ, που ονομάζονται Akazuba, Ikirezi, Mwiza, Ngabo και Urumuri έγινε από τους υπουργούς Υγείας και Τεχνολογίας Πληροφοριών και Καινοτομίας την περασμένη εβδομάδα. Τα ρομπότ θα εκτελέσουν θερμομετρήσεις και θα εντοπίσουν άτομα που περπατούν χωρίς να φορούν μάσκες. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 90.000 επαγγελματίες της υγείας σε όλο τον κόσμο έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό και η κυβέρνηση της χώρας επιθυμεί το ιατρικό προσωπικό να έχει περιορισμένη σωματική επαφή με ασθενείς που φροντίζει.

Τα πέντε ρομπότ θα μπορούν να παραδίδουν φάρμακα και τρόφιμα στους ασθενείς αντί του νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι προγραμματισμένα ώστε να επικοινωνούν ενώ μπορούν να εκπαιδεύσουν τόσο τους ασθενείς όσο και τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας.

Μηχανικοί του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη εκπαιδεύουν ήδη το προσωπικό του υπουργείου Υγείας.

Health this Week : It was a memorable moment when @RwandaICT @UNDP_Rwanda @RwandaHealth @RBCRwanda launched the use of robots in the management of #COVIDー19 : Meanwhile @RwandAgriExport celebrated #InternationalTeaDay by giving back to the frontliners pic.twitter.com/XzgzKcNaon