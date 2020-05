Σύμφωνα με πρόσφατη αμερικανική έρευνα, τα σταγονίδια σάλιου μέσω της ομιλίας μπορεί να παραμείνουν στον αέρα για περισσότερα από δέκα λεπτά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μετάδοσης του κορωνοϊού.

Ερευνητές διαπίστωσαν πως κατά τη διάρκεια μιας δυνατής ή ακόμη και κανονικής ομιλίας απελευθερώνονται χιλιάδες σταγονίδια στοματικών υγρών.

Στο πλαίσιο του πειράματος, επιστήμονες μίλησαν μέσα σε ένα ειδικό «κουτί» με και χωρίς μάσκα προστασίας.

Στη συνέχεια, με τη χρήση λέιζερ, μέτρησαν τον αριθμό των σταγονιδίων σάλιου και πόση ώρα αυτά παρέμεναν στον αέρα. Η διαφορά μεταξύ είναι περισσότερο από αισθητή.

Κατά μέσο όρο τα σταγονίδια παρέμειναν στον αέρα για σχεδόν 12 λεπτά, με τα ευρήματα να επιβεβαιώνουν εκ νέου τα επιχειρήματα υπέρ της χρήσης μάσκας, ειδικά σε χώρους όπου είναι αδύνατο να τηρηθούν τα μέτρα τις κοινωνικής αποστασιοποίησης που συστήνουν οι ειδικοί.

Δείτε το βίντεο:

This is the reason you should be wearing a mask. pic.twitter.com/jW8oID3cpF