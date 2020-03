Η επίτροπος πληροφοριών της Αυστραλίας μήνυσε το Facebook για παραβίαση των προσωπικών δεδομένων περισσοτέρων από 300.000 Αυστραλών με το σκάνδαλο της Cambridge Analytica.

Το εν λόγω σκάνδαλο επηρέασε παγκοσμίως 87 εκατομμύρια χρήστες. Ήδη, μεταξύ άλλων, η ομοσπονδιακή επιτροπή εμπορίου των ΗΠΑ έχει επιβάλει πρόστιμο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Facebook για αυτή την υπόθεση, ενώ η Βρετανία επέβαλε πρόστιμο 500.000 λιρών.

Στη μήνυση που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Αυστραλίας τη Δευτέρα, η Αντζελίν Φαλκ- επίτροπος πληροφοριών της χώρας- κατηγορεί το Facebook ότι διέπραξε σοβαρές και επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις, που είναι σε αντίθεση με τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα. Η μήνυση αφορά τη συλλογή πληροφοριών, τις οποίες το Facebook παραχώρησε στην εφαρμογή This is Your Digital Life, της Cambridge Analytica, για τη σκιαγράφηση του πολιτικού προφίλ των χρηστών.

Οι πληροφορίες αυτές περιελάμβαναν ονόματα, ημερομηνίες γέννησης, διευθύνσεις email, τοποθεσίες, λίστες φίλων, like σε σελίδες και μηνύματα στο Facebook, στις περιπτώσεις που οι χρήστες είχαν δώσει στην εφαρμογή πρόσβαση στα μηνύματά τους.

«Θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός της πλατφόρμας του Facebook είχε σκοπό να μην μπορούν οι χρήστες να έχουν λογική επιλογή και έλεγχο για το πώς θα αποκαλύπτονται οι προσωπικές πληροφορίες τους», δήλωσε η Φαλκ, που με τη μήνυση ζήτησε να επιβληθούν πρόστιμα. «Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του Facebook διευκόλυναν την αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών, ανάμεσά τους ευαίσθητων πληροφοριών σε βάρος των προσωπικών δεδομένων», συμπλήρωσε.

Όταν είχε αποκαλυφθεί το σκάνδαλο, το Facebook είχε πει ότι τα στοιχεία 311.127 Αυστραλών χρηστών του Facebook είχαν περάσει στην εφαρμογή. Όμως, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, μόλις 53 άνθρωποι στην Αυστραλία είχαν εγκαταστήσει την εφαρμογή.

Σύμφωνα με τη μήνυση, ο σχεδιασμός του Facebook ήταν τέτοιος ώστε οι χρήστες δεν μπορούσαν να δώσουν συγκατάθεση ή να διαλέξουν πώς θα αποκαλυφθούν τα στοιχεία τους, όπως και ότι ως σήμερα η πλατφόρμα δεν έχει καταφέρει να πει στις αρμόδιες αρχές της χώρας πόσοι Αυστραλοί χρήστες επηρεάστηκαν.

