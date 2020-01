Σε μια εποχή κατά την οποία πληθαίνουν οι ανακαλύψεις στον κόσμο της Αστρονομίας, μαθητές από όλη την Ελλάδα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον 25ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αστρονομίας & Διαστημικής, με τους δύο πρώτους να ταξιδεύουν για εκπαίδευση μίας εβδομάδας στις εγκαταστάσεις του Space Camp της NASA στην Αλαμπάμα.

«Η αρχή έγινε από μια ιδέα προηγούμενου προέδρου της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου, ο οποίος από την αγάπη του για την Αστρονομία ξεκίνησε να κάνει ένα τοπικό διαγωνισμό, που στη συνέχεια αγαπήθηκε και έφτασε να έχει συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, κάποια στιγμή ακόμη και από παιδιά, που σπουδάζουν σε ελληνικά σχολεία στο εξωτερικ», δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ- ΜΠΕ, "Πρακτορείο 104,9 FM", ο Λουκάς Ζαχείλας, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, νυν πρόεδρος της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος Βόλου και εκπρόσωπος της πρώτης διοργανώτριας αρχής για τον διαγωνισμό. «Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο σχολείο όπου φοιτά, καθώς θα πρέπει να ενημερωθεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, ώστε να είναι γνωστός ο τελικός αριθμός των συμμετεχόντων και να ορίσει η αντίστοιχη Διεύθυνση το εξεταστικό κέντρο, με τον αντίστοιχο αριθμό επιτηρητών» εξηγεί ο κ.Ζαχείλας.

«Ο διαγωνισμός γίνεται το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9 το πρωί ώς 12 το μεσημέρι σε διάφορα λύκεια και γυμνάσια της χώρας», εξηγεί ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ περιγράφοντας τον σκοπό του διαγωνισμού, οι διοργανωτές δηλώνουν πως αυτός είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην επιστήμη της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων και άλλων παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους.

