Έφτιαξαν μπλε μέλι: Τι είναι και πώς το δημιούργησαν

Μόλις το βλέπουν οι τουρίστες, «παθαίνουν πλάκα και το δοκιμάζουν» - Όσα λέει ο χημικός μηχανικός και δημιουργός του μπλε μελιού

Το μέλι είναι ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα της φύσης και της μέλισσας προς τον άνθρωπο.

Με το χρυσαφένιο του χρώμα, το άρωμα των λουλουδιών και τη μοναδική του γεύση, το μέλι αποτελεί σύμβολο αγνότητας και ευεξίας εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Πλούσιο σε φυσικά σάκχαρα, ένζυμα, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά, χαρίζει ενέργεια και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Υπάρχουν πολλοί τύποι μελιού, που διαφέρουν ανάλογα με το χρώμα, τη γεύση και τα θρεπτικά τους στοιχεία. Από τις πιο γνωστές ποικιλίες μελιού στην Ελλάδα και παγκοσμίως, είναι το θυμαρίσιο μέλι, το πευκόμελο, το ανθόμελο και το μέλι ελάτης.

Τι είναι το μπλε μέλι

Τώρα, όμως, υπάρχει κι άλλο ένα «είδος»: το μπλε μέλι.

Το μέλι αλλάζει χρώμα, αποκτά ακόμη περισσότερα θρεπτικά συστατικά και ταξιδεύει από την Ελλάδα σε αγορές του κόσμου.

Το μπλε μέλι είναι ένα καινοτόμο ελληνικό προϊόν, το οποίο προκύπτει από την ανάμειξη ελληνικού μελιού (συνήθως από άνθη πορτοκαλιάς) με εκχύλισμα φρέσκιας σπιρουλίνας.

Πώς δημιούργησαν το μπλε μέλι

Ο χημικός μηχανικός και δημιουργός του μπλε μελιού, Γιώργος Λιγνός, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για την ιδέα.

«Αυτό είναι ένα προϊόν μελιού που σημαίνει ότι είναι 98% μέλι και το 2% προέρχεται από τη σπιρουλίνα. Αυτό που κάνω είναι να εκχυλίζω την σπιρουλίνα, παίρνω από τα κύτταρά της μόνο το μπλε χρώμα, το συμπυκνώνω και το βάζω μέσα στο μέλι. Έχω επιλέξει μία ανοιχτή ποικιλία, την πορτοκαλιά, μπορεί να χρωματιστεί εύκολα και επικρατεί το μπλε. Δεν επηρεάζει την γεύση και την υφή», ανέφερε.

«Η μεγάλη επιτυχία έχει γίνει στα Χανιά. Είναι μπροστά στο ταμείο διάφορα προϊόντα και είναι και τα δικά μας. Μόλις το δουν οι τουρίστες παθαίνουν πλάκα και το δοκιμάζουν», συνέχισε ο κ. Λιγνός.